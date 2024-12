Lautaro Martinez sta diventando sempre più un caso all’Inter: è senza gol da tempo, i tifosi vogliono sapere cosa sta succedendo e sono in ansia

L’Inter continua a vincere. Dopo l’eclatante 0-6 di Roma contro la Lazio, è arrivata un’altra vittoria, questa volta in casa con il Como. I nerazzurri stanno giocando una stagione importante, protagonisti sia in serie A che in Europa. In Italia il cammino non è da rullo compressore come dodici mesi fa solo perché la concorrenza si è alzata di molto con Napoli e soprattutto Atalanta (reduce da undici vittorie di fila) a tener alta la soglia di attenzione dei nerazzurri. Mentre nella coppa più prestigiosa per club è ampiamente alla portata l’arrivo nelle prime otto posizioni della maxi-classifica che significherebbe accesso di diritto agli ottavi di finale, saltando il play-off.

Sono diversi i calciatori che si stanno mettendo in luce tra quelli agli ordini di Simone Inzaghi. Primo fra tutti, sicuramente, quel Marcus Thuram arrivato alla vetta della classifica cannonieri dopo l’ultima realizzazione ai lariani lunedì sera. Se il figlio d’arte sta stupendo in positivo i tifosi a suon di reti e prestazioni, diverso il discorso per il suo compagno di reparto, Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez senza gol, suona l’allarme: adesso è crisi

L’argentino non riesce a trovare continuità sotto porta. Sono davvero lontane le sue medie realizzative rispetto la scorsa stagione quando cannibalizzò la classifica cannonieri. Solo cinque i gol fin qui realizzati, una media spaventosa al contrario, solo a paragonarla a quella del francese già a 12. Cosa sta succedendo al “Toro”?

I tifosi sono sempre più in ansia per questa astinenza dal gol per il centravanti argentino. Come se qualcosa non girasse per lui, pur restando sempre al centro dell’attacco nerazzurro. Le sue prestazioni, infatti, continuano ad essere buone, sempre nel vivo del gioco con Simone Inzaghi che non ha mai messo in discussione la sua titolarità se non per ragioni di turnover. Il tecnico piacentino continua a spronarlo, consapevole da ex attaccante che un gol è tutto e che presto arriverà. Intanto in molti iniziano ad interrogarsi quale potrà essere il futuro del capitano.

Se la situazione dovesse continuare ad essere questa, con un trend a dire il vero cominciato nel girone di ritorno dello scorso campionato, la società sarà costretta a correre ai ripari la prossima estate per prendere un nuovo bomber importante. Questo può comportare un sacrificio e quindi un addio lì davanti. Non però dell’argentino che ha sposato a vita la causa interista ma Thuram i cui estimatori sono sempre più numerosi, pronti a fare follie per portarlo via da Milano.