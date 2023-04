La Lega Serie A si schiera a favore della pace: bandiera dell’Ucraina sarà presente in tutti gli stadi

È partito dall’Allianz Stadium di Torino, in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter, il messaggio di pace della Lega Serie A, rappresentato dal viaggio che la bandiera ucraina farà negli stadi della massima serie, attraversando tutto il Paese. Il prezioso vessillo è stato acquisito da Lega Serie A nel corso dell’asta benefica organizzata il 20 febbrario scorso dall’Associazione United Onlus, alla presenza dell’Ambassador di Lega Serie A e di un grande campione ucraino, ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko. La donazione della Lega Serie A servirà a finanziare la ricostruzione dello stadio della città di Irpin, per ridare una speranza ai ragazzi di quelle zone dell’Ucraina che sognano di tornare a praticare sport. La prossima tappa sarà questa sera allo stadio Giovanni Zini di Cremona, dove si affronteranno Cremonese e Fiorentina per la seconda semifinale d’andata di Coppa Italia.