La Juventus dice addio alla Superlega: il comunicato ufficiale

La Juventus è fuori dalla Superlega. A confermarlo è lo stesso club bianconero in un comunicato ufficiale diramato in serata: “Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cui Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue – si legge – A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super Lega, Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto Progetto, pur rammentandosi che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto il previo consenso di Real Madrid, FC Barcelona e degli altri club coinvolti nel Progetto Super Lega”.

Dunque rimangono due le squadre che rimangono dentro alla Superlega: il Barcellona e il Real Madrid. Il tutto avviene probabilmente nella settimana decisiva in cui l’Uefa si pronuncerà sulla possibile squalifica dalle Coppe per un anno. Una mossa del genere non può che fare piacere al presidente Ceferin.