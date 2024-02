Juventus: Vlahovic a parte, Miretti out per influenza

Allenamento questa mattina per la Juventus che prepara la sfida di campionato all’Udinese di lunedì sera. Ancora fuori dal gruppo Dusan Vlahovic che ha svolto lavoro differenziato, fermo anche Fabio Miretti influenzato. Per quanto riguarda il resto del gruppo scarico per chi ha giocato ieri la partitella contro il Chisola, lavoro di reparto per il resto dei calciatori di Massimiliano Allegri.