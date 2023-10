F1, pagelle Sprint GP Qatar: Piastri da lode, Verstappen iridato

Oscar Piastri vince la gara Sprint del Gran Premio del Qatar. Dietro di lui, Max Verstappen, che conquista il terzo titolo mondiale. Completa il podio Norris, mentre Russell taglia il traguardo quarto e Hamilton completa la top 5.

PIASTRI: 10

Piastri vince la sua prima gara, con una prestazione grandiosa. Buono spunto al via, che gli fa mantenere la leadership per alcuni giri, fino al sorpasso di Russell, su gomma rossa. Successivamente però, riesce a controsuperare l’avversario, grazie ad un calo di prestazioni della soft. Mantiene a distanza Verstappen fino al traguardo e conquista una prima posizione più che meritata.

VERSTAPPEN: 9.5

Non il via migliore del campione olandese, che però rimonta egregiamente negli ultimi giri, riuscendo ad aggrapparsi alla seconda posizione. Piastri è lontano e a Verstappen non serve rischiare: al traguardo è tre volte campione del mondo di Formula 1.

NORRIS: 9

Norris si pianta in partenza e si ritrova costretto alla rimonta, missione in cui riesce bene. Negli ultimi giri supera le due Ferrari con ottimi sorpassi e poi sfreccia davanti a Russell, per conquistare il terzo posto. Rimane però il rammarico di una possibile vittoria persa per l’errore iniziale.

RUSSELL: 9

Russell parte bene, mantiene la seconda posizione e poi con un gran sorpasso conquista la prima. Nel finale però, la scelta delle soft non ripaga e l’inglese viene superato da Piastri, Verstappen e Norris. Un quarto posto comunque importante per la lotta nel campionato costruttori.

HAMILTON: 9-

Hamilton paga le qualifiche di questo pomeriggio, in cui non è riuscito a raggiungere il Q3. In rimonta, il Sir sorpassa diverse macchine, fino ad arrivare alle spalle del compagno di squadra e davanti alle Ferrari, dirette avversarie delle frecce d’argento in campionato.

SAINZ: 8.5

Continua il weekend non brillante per la Ferrari, che su questo tracciato sembra faticare. Sainz corre una gara Sprint pulita, senza particolari errori né gesta da ricordare. Si aggrappa alla sesta piazza, nonostante le difficoltà finali.

LECLERC: 8+

Leclerc termina una gara Sprint non semplice, alle spalle del proprio compagno di squadra. Anche per lui, come per Sainz, né gioie né dolori, se non la consapevolezza che Mercedes sembra averne di più.

PEREZ: 5

Il messicano non vede il traguardo, ma in questa Sprint trova solo la ghiaia. Coinvolto in un incidente con Ocon e Hulkenberg, Perez deve dire addio ad ogni possibilità di rimonta.