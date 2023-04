Juventus, gli scontri diretti sono un problema: troppe sconfitte contro le big

A nove giornate dal termine del campionato di Serie A 2022/2023, è già tempo dei primi bilanci per la Juventus. La sconfitta contro la Lazio è soltanto l’ultima di una stagione in cui i bianconeri hanno sempre faticato negli scontri diretti, ottenendo pochi punti. Basti pensare che i sogni scudetto (prima dei 15 punti di penalizzazione) sono tramontati in occasione della debacle contro il Napoli nel match del Maradona finito 5-1. Pesano anche il solo punto contro la Roma (1-1 all’andata e 1-0 all’Olimpico), e le mancate vittorie contro Milan (sconfitta per 2-0) e Atalanta (3-3 in casa).

Gli unici successi sono arrivati contro la Lazio (3-0 all’andata) e contro l’Inter (addirittura sei punti), ma sono comunque pochi per le ambizioni dei bianconeri. La situazione non migliora neppure in Champions League, con due sconfitte sia contro il Psg che contro il Benfica. La speranza per i tifosi bianconeri, ovviamente, è quella di invertire il trend in Europa League, già contro lo Sporting e poi magari in un’eventuale semifinale contro lo United.