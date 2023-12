Juventus, Rabiot torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie dalla Continassa, dove la Juventu continua a preparare la sfida col Frosinone in programma sabato alle 12.30. Si è rivisto quest’oggi in gruppo Adrien Rabiot, che dopo aver saltato la sfida contro il Genoa per una botta al costato ha ora ottime possibilità di riprendersi una maglia da titolare già nel match contro la compagine ciociara. Massimiliano Allegri ieri aveva già ritrovato in gruppo Filip Kostic, uscito acciaccato dalla partita di venerdì scorso.