Juventus, Rabiot: “Qualificazione in Champions importante nella decisione sul mio futuro”

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta in casa della Roma 1-0. Il giocatore della nazionale francese ha fatto un punto sul suo futuro in bianconero: “La qualificazione in Champions è importante per il mio futuro. Voglio giocare ad alto livello, quindi la Champions pesa e possiamo raggiungerla con l’Europa League o con il campionato. Sarà un punto importante per il mio futuro”.