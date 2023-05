Juventus, Platini: “Futuro a Torino? Non si vive due volte la stessa storia d’amore”

Michel Platini, oggi al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli e Mauro, esclude quasi categoricamente un ritorno alla Juventus. “Un futuro alla Juve? Non penso, poche chance, non si vive due volte la stessa storia d’amore – ha affermato l’ex Pallone d’Oro -. Le italiane nelle coppe? Vi faccio i miei complimenti, è una sorpresa per il mondo intero vedere 5 squadre italiane in semifinale, fra l’altro differenti da chi ha vinto il campionato: significa che avete 6 squadre molto forti”, sottolinea Platini, che si complimenta col Napoli per lo scudetto: “Le coppe sono le coppe, ma se ha vinto il campionato significa che è stata migliore di tutte le squadre”.

Di contro, però, la Nazionale italiana non si è qualificata ai Mondiali per due edizioni di fila: “Niente è razionale nel calcio, in Italia ci sono meno soldi che in altri Paesi per cui ci dovrebbero essere più italiani, invece è il contrario. Il Mondiale allargato? Non mi piace, magari il tifoso può essere contento di vedere più partite ma per i giocatori è complicatissimo, si parla di un torneo di due mesi”. Infine, sul connazionale Olivier Giroud: “Ha fatto una carriera strepitosa, dovunque è andato ha fatto tanti gol, bravo il Milan ad averlo preso. Pronostici per il derby? Vinca il migliore”.