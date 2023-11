Juventus-Inter 1-1, Allegri: “Preso un gol da polli. Obiettivo entrare nei primi quattro posti”

“Abbiamo preso un gol da polli, dopo cinque minuti dal nostro. Già avevamo sbagliato due o tre situazioni. Si poteva fare meglio, però l’Inter quando ha campo aperto, lo ha dimostrato in tanti gol che ha fatto, ha grande tecnica ed è facilitata nel fare le giocate”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter: “Avevamo lavorato sulle palle rasoterra, ma è stato bravo Lautaro. La squadra ha fatto una buona prestazione, erano tre anni che la Juventus non giocava per il primo posto in classifica. Non è stato facile, compreso per me che non la giocavo da quattro anni. Dobbiamo restare tranquilli, lavorare e migliorare in tante cose. Venerdì c’è una gara difficile col Monza, una gara tosta da preparare al meglio”.

Sulla possibilità di competere per lo scudetto: “L’obiettivo è entrare nei primi quattro posti. Abbiamo nove punti di vantaggio sulla quinta. Il nostro obiettivo è fare un passo alla volta, rimaniamo a due punti dall’Inter che è un bel traguardo a livello psicologico. Oggi era importante più che vincere non perdere. Stiamo facendo un percorso, bisogna crescere piano piano. Poi la gara di oggi è stata giusta contro una squadra che aspettava un errore per bucarci. Siamo stati compatti, purtroppo abbiamo preso un gol evitabile ma ci sta contro queste squadre”.