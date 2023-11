Highlights Brescia-Varese 116-73 Serie A basket 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin

Brescia batte Varese 116-73 nella partita valida per la 9^ giornata di LBA e, in virtù della sconfitta della Virtus Bologna a Brindisi, si riporta al primo posto in classifica (con lo stesso record delle V nere). Partita da incorniciare per Brescia che prende immediatamente il largo ampliando il vantaggio di minuto in minuto per tutta la durata della gara. Prestazione encomiabile da parte di tutta la squadra, ed in particolare di Miro Bilan autore di una prestazione da oltre venti punti.

GLI HIGHLIGHTS