Juventus-Frosinone: sostituito l’assistente arbitrale Tolfo, al suo posto Baccini

L’assistente arbitrale Alessio Tolfo di Pordenone, che avrebbe dovuto far parte della squadra dell’arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata per la partita Juventus-Frosinone di Coppa Italia, è stato sostituito, per motivi non resi noti, così come comunicato dall’AIA, dal collega Giovanni Baccini, che dunque sarà guardalinee allo Stadium insieme a Palermo. Confermati, oltre all’arbitro marchigiano, il quarto ufficiale Tremolada, il Var La Penna e l’Avar Aureliano.