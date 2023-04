Juventus, Ferrero: “Torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto”

“Per me è una vera emozione e un orgoglio potervi dare il benvenuto in questa giornata. Mi dicono che arrivate da tutto il mondo: siete 120 mila associati, 70 club degli Stati Uniti e altri 70 dal resto del mondo. C’è dunque una grandissima partecipazione, a riprova che Juventus è un club italiano, europeo e mondiale. Questa è la nostra forza”. Dinnanzi ai presidenti dei club Juventus che si sono riuniti a Torino, il presidente della società bianconera, Gianluca Ferrero, ha voluto ringraziare tutto e rilanciare il progetto: “La nostra forza siete voi, con la vostra vicinanza, con il calore che qui oggi è arrivato. Inutile nascondercelo, in questo momento stiamo attraversando un periodo complicato. Ma la vostra vicinanza e quella di tutti i tifosi fanno sentire la forza di questa squadra. Ricordiamoci che la Juve è una grandissima squadra, la storia della Juve è centenaria. La Juve ha vinto tutto quello che c’era da vincere, è campione nazionale e internazionale. La Juve è forte, nel recente passato ha infilato una serie di vittorie straordinarie. Si riparte, torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto. Forza Juve”.