Juventus, dal 16 novembre riapre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

La Juventus, forte del suo ottimo avvio di stagione in campionato, apre la campagna abbonamenti per le gare del girone di ritorno. “Da giovedì 16 novembre 2023 – si legge in una nota della società bianconera – per chi non lo avesse fatto a inizio stagione, sarà possibile acquistare un abbonamento per il girone di ritorno di Serie A. A partire da 29,90 euro a partita i tifosi potranno scegliere il loro posto per non perdersi neanche una partita del girone di ritorno. Sono previste due tipologie di abbonamento per seguire la squadra all’Allianz Stadium: una Base e una Full.