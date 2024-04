Juventus, Cambiaso: “Scudetto era un sogno, nostro obiettivo sempre stato pass Champions”

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello della qualificazione in Champions, lo scudetto era più un sogno. Adesso siamo concentrati su questo e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. Stiamo bene e siamo contenti. Abbiamo una partita molto importante venerdì, per continuare la corsa per raggiungere il nostro obiettivo”. Queste le parole di Andrea Cambiaso, jolly della Juventus, nel corso di un evento organizzato dai bianconeri con Adidas per l’inaugurazione di un’esposizione nell’ambito della Design Week a Milano: “L’obiettivo è quello di vincere tutte le partite, comprese chiaramente anche quelle in Coppa Italia. Sono molto contento della mia stagione, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento e devo continuare a lavorare. Dobbiamo tutti migliorare e sappiamo dove e come farlo. Ogni allenatore ha le sue richieste, Allegri mi ha chiesto di essere più presente in zona gol e di aiutare la squadra con le mie qualità. Futuro? Sto molto bene alla Juventus, per me è un grandissimo punto di arrivo”.