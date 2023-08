Juventus-Bologna, l’audio del dialogo Di Bello-Fourneau verrà reso pubblico a Coverciano

L’audio tra Marco Di Bello e il var Francesco Fourneau in occasione del contatto tra Iling Junior e Ndoye durante Juventus-Bologna dovrebbe essere reso pubblico. Stando a quanto riportato da ‘Repubblica’, infatti, il caso potrebbe essere utilizzato a scopo didattico dal designatore Rocchi durante la conferenza stampa che andrà in scena venerdì 1 settembre a Coverciano. Nel frattempo la Figc starebbe trattando con Dazn la possibilità di trasmettere gli audio già a partite in corso.