Juve-Bologna, Corriere dello Sport: Di Bello verso lo stop, tornerà ad arbitrare in A a metà ottobre

Costa caro agli arbitri di Juventus-Bologna l’errore sul mancato rigore concesso in occasione del contatto fra Iling Jr e Ndoye. Secondo il Corriere dello Sport, l’arbitro Marco Di Bello e il Var Francesco Fourneau saranno fermati dai vertici arbitrali e lo stop non sarà breve. Secondo il Corriere dello Sport, nel dettaglio, il fischietto di Brindisi resterà fermo due turni, poi farà una partita da quarto uomo, quindi una al Var e infine arbitrerà una partita di Serie B. Di fatto passerà cinque turni senza fischietto in Serie A. Di Bello insomma dovrebbe tornare ad arbitrare una partita in massima serie dopo metà ottobre. Ieri il Bologna ha interpellato il responsabile dei rapporti tra Aia e club, Riccardo Pinzani, che ha ammesso l’errore. Molte società di A hanno chiamato il dirigente, secondo il Corriere. Ci sarebbe preoccupazione nel massimo campionato e in molti vorrebbero capire il processo decisionale preso durante l’incontro di Torino.