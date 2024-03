Joseph Commisso ricorda Joe Barone: “Per me sei stato come un migliore amico e un altro padre”

“Giuseppe Barone è stato per me come un migliore amico e un altro padre. Era sempre così generoso e gentile. Cercava sempre di dare una mano in ogni modo possibile. Era un padre di famiglia che aveva così tanta cura e amore per gli altri. Ha sviluppato tanti rapporti forti nel corso degli anni con la sua famiglia, nel mondo del calcio, nella politica, coi tifosi e tanti altri”. A scriverlo su Instagram è Joseph Commisso, figlio del presidente viola, Rocco, ricordando Joe Barone nel giorno della sua scomparsa. “Ha contribuito in maniera massiccia alla realizzazione del nostro Rocco B. Commisso Viola Park, che è una delle migliori strutture per gli allenamenti di calcio al mondo! Amava quello che faceva! Ha vissuto il suo sogno – aggiunge Joseph Commisso -. Ha messo tutto quello che aveva per la Fiorentina e i New York Cosmos. Sono orgoglioso che fosse il nostro direttore generale viola e mi mancherà veramente tanto. La sua scomparsa è un’immensa perdita, qualcosa di davvero devastante e scioccante. Dedico la festa di San Giuseppe a Giuseppe Barone, purtroppo domani sarebbe stato anche il suo compleanno! Non sarai mai dimenticato da nessuno! Il tuo ricordo vivrà con noi per sempre”.