Inter-Roma, Nainggolan: “Lukaku non avrà problemi a giocare in un clima ostile”

In un’intervista al Corriere della Sera, Radja Nainggolan ha commentato il ritorno di Lukaku a San Siro contro l’Inter da avversario: “Ci sono dinamiche che non conosciamo e Lukaku le racconterà. E’ importante che lui stia bene a Roma e che si trovi bene con i tifosi. Se è supportato riesce a dare il massimo. Con l’Inter si è lasciato male e non avrà problemi a giocare in un clima ostile”.