Inter: rinnovo di Lautaro Martinez sempre più vicino, Barella verso un quinquennale

Lautaro Martinez vicino al tanto atteso rinnovo di contratto con l’Inter. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la firma potrebbe arrivare in apertura di 2024. Lo stipendio dovrebbe salire dai 6,2 milioni a 8 milioni con bonus da stabilire. Il contratto sarà un quadriennale fino al 2028, che sarebbe ipoteticamente il decimo anno di Lautaro in nerazzurro. Rinnovo in vista anche per Barella, che dovrebbe firmare un quinquennale da 6 milioni annui.