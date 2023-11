Inter-Qatar Airways: la compagnia qatariota ufficializza la partnership con un comunicato

Dopo l’annuncio dell’Inter, è arrivato anche il comunicato ufficiale di Qatar Airways a sancire la partnership tra il club nerazzurro e la compagnia di bandiera qatariota. Badr Al Meer, Qatar Airways Group Chief Executive, ha celebrato tale accordo al Dubai Airshow con la delegazione dell’Inter e la leggenda del club Marco Materazzi, come dimostrato da una foto postata sui social. Di seguito la nota completa.

LA NOTA DELL’INTER

“Qatar Airways, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, dà il benvenuto alla squadra di calcio italiana di alto livello FC Internazionale Milano (Inter) nel suo portafoglio di sponsorizzazioni sportive. Al Dubai Airshow 2023, l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Al Meer, si è unito al team esecutivo dell’Inter in qualità di nuovo Official Global Airline Partner del club. In una partnership a livello di gruppo, l’accordo pluriennale incorporerà i diritti di branding, ospitalità e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi dell’Inter. La cooperazione supporta Qatar Airways nel rafforzare la sua presenza in Italia e in Europa, una regione della massima importanza per la compagnia aerea. La partnership prevede anche l’estensione dei diritti a livello di gruppo con l’Inter, che includono:

· L’aeroporto internazionale di Hamad come “aeroporto ufficiale”

· Qatar Duty Free come “Duty-Free ufficiale”

· Qatar Airways Privilege Club come “Programma Frequent Flyer Ufficiale”

· Qatar Airways Holidays in qualità di “Official Fan Travel Partner” in Qatar.

Per celebrare questa partnership, il secondo giorno del Dubai Airshow, Badr Al Meer ha ospitato i membri del team esecutivo di Inter con un tour degli aeromobili Qatar Airways in mostra. Inter Legend, Coppa del Mondo FIFATM Anche il campione e vincitore della UEFA Champions League, Marco Materazzi, ha fatto un’apparizione a sorpresa per commemorare quella che si prevede essere un’eccezionale partnership sportiva con Qatar Airways Group.

La delegazione dell’Inter ha esplorato la suite di Business Class a bordo del Boeing 787-9, la pluripremiata Qsuite sull’Airbus A350-1000 e il jet privato all’avanguardia Qatar Executive, il Gulfstream G650ER. La delegazione ha consegnato a Qatar Airways le maglie dell’Inter stampate con il numero “7” per commemorare il titolo sette volte della compagnia aerea di “World’s Best Airline”.

Badr Al Meer, Qatar Airways Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Il rapporto di Qatar Airways con Milano risale al 2002, quando abbiamo annunciato Milano come nostra prima città di servizio in Italia da Doha. La collaborazione con l’Inter, fenomeno calcistico, chiude il cerchio del nostro rapporto con questa vibrante città. L’Italia è uno dei mercati più apprezzati da Qatar Airways e questa partnership contribuirà ad approfondire il nostro rapporto non solo con Milano, ma con tutti i mercati europei e asiatici in cui l’Inter ha un enorme seguito. Non vediamo l’ora di lavorare con il club per tracciare una nuova era di successi, sia dentro che fuori dal campo”.

“Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Qatar Airways nella nostra famiglia come partner globale”, ha spiegato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. Questo accordo conferma l’appeal sempre crescente del nostro brand, che è ormai legato a una delle principali compagnie aeree al mondo che condivide il nostro costante impegno nel creare connessioni tra luoghi e persone in tutto il mondo. Grazie a questa partnership, Qatar Airways avrà accesso ai nostri principali touchpoint: la nostra fanbase, composta da oltre 400 milioni di sostenitori in tutto il mondo, la nostra illustre storia, i nostri valori e il nostro legame incrollabile con la città di Milano supporteranno il nostro nuovo partner nel suo sviluppo del business”.

Per celebrare la partnership, Qatar Airways Privilege Club offrirà ai tifosi dell’Inter sconti fino al 12% sulle tariffe dei voli per assistere alla leggendaria squadra italiana allo stadio di San Siro.

Qatar Duty Free (QDF) è destinato a elevare i suoi standard di lusso attraverso questa prestigiosa sponsorizzazione. Rinomato come l’impareggiabile faro di raffinatezza, Qatar Duty Free è stato recentemente riconosciuto come “Airport Retailer of the Year” 2023 dai Frontier Awards. La partnership con Inter sfrutta lo status prestigioso di QDF e rappresenta una pietra miliare trasformativa sia per i clienti che per gli stakeholder VIP.

L’illustre accordo con l’Inter comprenderà anche l’estensione dei diritti a Qatar Tourism, garantendo una partnership a tutto tondo con il Qatar. Questa partnership estesa sottolinea la visione condivisa tra le due entità, apre la strada a forti relazioni tra Italia e Qatar e supporta l’attuazione della Qatar National Vision 2030.

Simbolo dell’eccellenza nel mondo dell’aviazione e del calcio, la partnership consente a Qatar Airways di collegare il team a emozionanti tour e competizioni all’estero come partner di viaggio chiave. La compagnia aerea aumenterà anche la sua visibilità a Milano con la segnaletica a LED brandizzata Qatar Airways intorno allo stadio San Siro dell’Inter.

L’Inter è un club con una ricca storia di successi e ha costantemente raggiunto la grandezza sia a livello nazionale che internazionale. Con 19 vittorie in Serie A, tre UEFA Champions League e otto Coppe Italia, l’Inter ha davvero inciso il suo nome nella storia del calcio. Il motto del club, “Siamo fratelli e sorelle del mondo”, racchiude la loro appassionata base di tifosi, i fedeli nerazzurri, e si allinea con la missione di Qatar Airways di unire il mondo attraverso il potere dello sport.

La compagnia aerea opera attualmente da due aeroporti in Italia, con tre voli giornalieri da Milano Malpensa e 18 voli settimanali da Roma Fiumicino. Da gennaio 2024 aumenteranno anche i voli per Roma da uno a tre voli giornalieri“.