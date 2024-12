Si ferma Christian Pulisic al 36′ di Atalanta-Milan, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. L’esterno statunitense, dopo un contrasto e una botta al polpaccio, è stato costretto a lasciare il campo: il calciatore ha provato a rimanere in campo, ma dopo un paio di allunghi ha alzato bandiera bianca, accasciandosi al suolo e richiedendo l’intervento dello staff medico. L’ingresso dei medici è stato immediato, ma non è bastato lo spray sul punto dolorante per consentire a Pulisic di continuare la partita. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del problema al polpaccio e i possibili tempi di recupero. Al suo posto è entrato Loftus Cheek.