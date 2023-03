Inter-Lecce: gli ultras giallorossi disertano la trasferta a Milano

Nonostante la comunicazione del Tar, che ha aperto alla possibilità di andare a Milano per i tifosi del Lecce di andare a San Siro per la gara di domani contro l’Inter, gli ultras giallorossi diserteranno la trasferta. È questa la posizione della tifoseria organizzata giallorossa, resa nota con un comunicato: “Si comunica che gli Ultrà Lecce non saranno presenti a Milano per la partita contro l’Inter. La riapertura avvenuta di fatto sabato, a poche ore dall’evento, può far felice chi aveva con largo anticipo prenotato voli e alberghi, non di certo gli ultras che devono organizzarsi e noleggiare i mezzi per raggiungere Milano.

Siamo abituati ai divieti ma non accettiamo le prese in giro, consapevoli che, in casi come questo, la tempistica subdola e non casuale di uno ‘sblocco’ tardivo pesa come una trasferta vietata con congruo anticipo”, cosi gli ultras del Lecce nel comunicato contro l’apertura in ritardo dei mezzi per raggiungere Milano.