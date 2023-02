Inter, Inzaghi: “Conoscevamo le insidie dell’Udinese, sono soddisfatto”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Udinese in campionato. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Conoscevamo le difficoltà e le insidie della sfida. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, anche se abbiamo concesso qualche spazio di troppo. La vittoria però è importante sono soddisfatto. Abbiamo bisogno di tutti. Chi ha giocato da titolare e chi ha subentrato ha fatto un grandissimo lavoro: i giocatori ci mettono impegno anche in allenamento e dovrebbero giocare tutti, ma è chiaro che l’allenatore deve fare delle scelte. Queste scelte le ho fatte in tranquillità”.