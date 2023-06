Inter, dall’Inghilterra: tutti pazzi per Dimarco, su di lui gli occhi di Manchester United e Real Madrid

Una delle grandi rivelazioni delle ultime due stagioni dell’Inter è sicuramente Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro, dopo aver girato diversi club italiani, ha fatto ritorno alla base fornendo grandi prestazioni e ritagliandosi un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere di Simone Inzaghi. Adesso stando a quanto riportato da The Independent Dimarco sarebbe finito nel mirino di due club di altissimo livello come Manchester United e il Real Madrid: entrambi avrebbero avuto un colloquio con l’Inter con argomento l’esterno. Al momento non ci sono state offerte ufficiali, ma la situazione andrà monitorata nelle prossime settimane.