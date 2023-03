Inter, Gosens: “Sogniamo il Derby in semifinale di Champions”

“Il Derby é il massimo che un giocatore possa vivere in campionato, pensare che si possa giocare anche in Champions é qualcosa di indescrivibile“, esordisce cosi’ Robin Gosens ai microfoni de la Repubblica. “Dopo le grandi vittorie non riusciamo a fare il necessario reset mentale. Probabilmente, a livello inconscio, siamo portati a pensare: se ho vinto col Barcellona, non posso perdere con lo Spezia. Ma è un grande errore. In Serie A non ci sono partite facili, dobbiamo imparare a fare tabula rasa dopo ogni match”. L’esterno tedesco ha poi concluso: “Mio padre nel calcio é il mio punto di riferimento. Il mio idolo? David Alaba. Ha giocato in tutti i ruoli, dal difensore al numero 10, con qualità assurda. Abbiamo parlato, mi ha promesso la sua maglia».