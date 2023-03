Inter, Gazzetta: Skriniar salterà la Juventus, torna dopo la sosta

Milan Skriniar salterà la partita Inter-Juventus in programma domenica sera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come il difensore slovacco difficilmente sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo essersi sacrificato contro il Porto nonostante non fosse al meglio vista l’emergenza in difesa, Skriniar non ci sarà contro i bianconeri. I nerazzurri non vogliono infatti correre rischi, specialmente prima della sosta per le nazionali e con due mesi intensi all’orizzonte. L’Inter ha ben tre competizioni da giocare e vuole preservare il più possibile Skriniar per averlo al meglio.

Assenti per il match di San Siro anche Gosens e Bastoni, dunque scelte obbligate per Simone Inzaghi. Tra i pali Onana, difesa a tre con De Vrij, Acerbi e Darmian (non al 100% e dunque con D’Ambrosio allerta). Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo al campo ci saranno i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Brozovic pronto a subentrare. Infine, in attacco, Lukaku è favorito su Dzeko per far coppia con Lautaro.