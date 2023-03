Formazioni ufficiali Atalanta-Empoli, Serie A 2022/23

Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo si affronteranno Atalanta ed Empoli, per quello che sarà il secondo match della 27esima giornata di Serie A 2022/2023. I bergamaschi non vogliono abbandonare il sogno Champions League e per questa ragione vorranno a tutti i costi conquistare la vittoria. Davanti però avranno un Empoli ferito, reduce infatti in campionato da tre sconfitte consecutive. Ecco le formazioni ufficiali del match:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Muriel.

EMPOLI: Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano.