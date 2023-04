Inter-Fiorentina 0-1, Commisso: “Oggi si festeggia, ma da domani testa alla prossima gara”

Tanto entusiasmo negli spogliatoi dei viola dopo il successo per 1-0 a San Siro contro l’Inter con un gol di Bonaventura. Soddisfatto anche il presidente Rocco Commisso, che ha voluto incontrare la squadra e lo staff per complimentarsi. Il patron ha poi rilasciato alcune breve dichiarazioni: “Voglio dedicare un pensiero ai nostri tifosi, che anche stavolta, in tantissimi, sono venuti a Milano per sostenere i ragazzi. Oggi si festeggia, ma da domani concentrazione al massimo per la partita di mercoledì”.