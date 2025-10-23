Al via da venerdì 24 ottobre le finali del baseball USA: i campioni in carica di Los Angeles contro Toronto, che torna dopo 32 anni. Tutte le partite in diretta tv e streaming

Scatta lo spettacolo delle World Series MLB 2025, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A contendersi il titolo del baseball statunitense saranno i Los Angeles Dodgers, campioni in carica della National League e alla seconda finale consecutiva (23ª nella loro storia), e i Toronto Blue Jays, vincitori dell’American League, che tornano sul palcoscenico più prestigioso dopo ben 32 anni di assenza.

È la prima volta che le due franchigie si affrontano alle World Series. Si parte nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre con gara 1, in programma all’1.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Pietro Nicolodi e Danilo Freri.

Tutti gli incontri della serie saranno trasmessi in diretta, con telecronache affidate alla squadra di voci Sky Sport composta da Nicolodi, Freri, Gatti, Gallerani e Gotta.

Il calendario delle World Series MLB 2025 su Sky e NOW

Notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre

Gara 1: Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers

In diretta dall’ 1.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Pietro Nicolodi e Danilo Freri

Notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre

Gara 2: Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers

In diretta dalle 2 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Nicolò Gatti e Michele Gallerani

Notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre

Gara 3: Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays

In diretta dalle 0.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Pietro Nicolodi e Michele Gallerani

Notte tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre

Gara 4: Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays

In diretta dalle 0.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Danilo Freri e Roberto Gotta

Notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre

Eventuale gara 5: Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays

In diretta dall’1 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Nicolò Gatti e Pietro Nicolodi

Notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre

Eventuale gara 6: Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers

In diretta all’1 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Pietro Nicolodi e Danilo Freri

Notte tra sabato 1° e domenica 2 novembre

Eventuale gara 7: Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers

In diretta all’1 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Pietro Nicolodi e Danilo Freri