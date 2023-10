Inter, causa a Digitalbits: l’ex sponsor non ha pagato oltre 30 milioni

L’Inter ha deciso di agire per vie legali e fare causa alla piattaforma Zytara Labs. Il motivo? Gli oltre 30 milioni di euro non pagati per la presenza dello sponsor Digitalbits sulla maglia nerazzurra nella stagione 2022/2023. La società si era attivata già da tempo ma solamente ora è arrivato il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della piattaforma digitale. I mancati pagamenti hanno rappresentato una significativa perdita economica per il club nerazzurro, che avrebbe dovuto incassare una fattura da 29,75 milioni e un’altra da 1,6 milioni di bonus. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.