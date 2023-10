Inter-Bologna 2-2, Motta: “Loro sono partiti forte, poi un pari meritato. Zirkzee è fantastico”

“I primi 20 minuti sono stati difficili, l’Inter inizia molto forte e lo sapevamo, non abbiamo avuto molte colpe. Ci hanno creato tante difficoltà, poi abbiamo reagito alla situazione negativa e i ragazzi sono stati fantastici in questo. E il premio è questo pareggio meritato, una grandissima prestazione”. Così Thiago Motta analizza il bel pareggio ottenuto per 2-2 a San Siro contro l’Inter. “Nel calcio devi avere delle alternative, non puoi permetterti di fare sempre le stesse cose altrimenti si diventa prevedibili. Noi dobbiamo essere capaci di far bene tutto – prosegue Motta -. Loro mi trasmettono tutti i giorni la voglia di proporre qualcosa di nuovo. Il centrocampo? Freuler ha portato esperienza e professionalità, Aebischer sta crescendo, Ferguson lo conosciamo, è un giocatore di altissimo livello. E anche chi era in panchina sta facendo bene. Hanno tutti caratteristiche diverse , ma son tutti bravi”.

“Obiettivi? Vogliamo essere una squadra che può competere sempre, anche nelle partite in cui si parte sfavoriti. Poi il gap esiste ed è ancora molto grande con le grandi squadre, ma quando si gioca così i ragazzi riescono a compensare. Manca tantissimo per arrivare a quel livello, dobbiamo solo dare il nostro massimo”, spiega il tecnico.

Su Zirkzee: “Era lui il rigorista, poi io ho scelto di cambiare e ho fatto battere Riccardo (Orsolini, ndr). Credo ci sia rimasto un po’ male, poi gli ho parlato negli spogliatoi e mi sono scusato. Lo capisco molto bene, perché vive anche per il gol. Ha subito capito il perché e ha continuato a giocare. Dal primo giorno di lavoro è stato fantastico, dentro e fuori dal campo. Non è un ragazzo egoista, bensì molto altruista. Lavora per il gruppo e il gol è meritato. Ha avuto solo dei crampi alla fine, lo sforzo che fa durante il match è importante”.