Stavolta sì. Stavolta il Venezia torna davvero a vincere, dopo le beffe in serie rimediate tra il gol annullato col Var al 97′ contro l’Inter, il gol annullato, sempre col Var, nel recupero contro il Monza e il rigore di otto giorni fa allo Stadium che ha fatto sfumare una storica vittoria. Potevano essere, in sostanza, sette punti per Di Francesco, ma la sfortuna e le disattenzioni ne hanno fatti fruttare appena due a una squadra che agli episodi deve per forza di cose aggrapparsi, visto che si gioca la salvezza e lo fa da neopromossa e con una rosa perlopiù giovane e inesperta.

E nello scontro delicatissimo al Penzo contro il Cagliari, i lagunari rispondono presente: giocano oltre un’ora davvero positiva, segnano tre volte, in una di queste c’è però il Var subdolo ad annullare per un tacchetto e nelle altre due invece colpiscono Zampano e Sverko, poi nell’ultimo quarto d’ora vanno per l’ennesima volta in apnea, subiscono la rete di Pavoletti e allo stadio probabilmente tutti temevano ormai il peggio. Invece, ci pensa Stankovic a evitare guai e i tre punti consentono di abbandonare per il momento l’ultimo posto. Veneti penultimi, ma i sardi non sorridono e restano in zona retrocessione, è il terzo ko e questo forse è il peggiore per come è arrivato, visto che con Fiorentina e Atalanta, le squadre migliori del momento, Nicola se l’era giocata alla grande. E ora all’Unipol Domus arriva l’Inter…

LA CRONACA DI VENEZIA-CAGLIARI

La prima ora è tutta di marca arancioneroverde: i ragazzi di Di Francesco giocano con tanta personalità ed esplorano spesso la verticale, senza gestire oltremodo la palla. Ed è così che fioccano le occasioni per i lagunari, che poi la sbloccano grazie a una super giocata di Oristanio al minuto 40′: il fantasista si porta a spasso tre uomini, palla poi dall’altra parte per l’accorrente Zampano, che gonfia la rete e trova il primo gol della sua carriera in Serie A, meritato perché sta disputando una stagione positiva nonostante le difficoltà dell’ultima della classe.

Che però, oggi, in uno scontro diretto delicatissimo, mostra enorme personalità e sfiora più volte il raddoppio, fino a trovarlo a inizio secondo tempo con Oristanio, ma il Var interviene per annullare la rete in virtù di un fuorigico davvero millimetrico, per mezzo tacchetto, di Pohjanpalo, che prosegue oggi la sua astinenza da gol. A segnare, invece, è Sverko, con una clamorosa cavalcata in cui resiste anche a contatti e mezzi falli, per poi trovare il modo di depositare alle spalle di Sherri.

A quel punto, Nicola manda in campo l’artiglieria pesante, ci sono Pavoletti e Lapadula ed è il primo a riaprirla per un quarto d’ora di fuoco, segnando un gol grazie alla sua dominante presenza in area. Un altro dei protagonisti in un finale all’assalto dei sardi è poi Stankovic, autore di alcune parate fantascientifiche. Si entra negli ultimissimi minuti e prosegue l’assalto dei rossoblù oggi in maglia bianca, il portiere di casa continua a ergere muri e il risultato non cambia.

LE PAGELLE DI VENEZIA-CAGLIARI

IL MIGLIORE – Filip Stankovic, voto 7.5. Avrebbe forse meritato Oristanio per quanto fatto lì davanti, ma le parate del portiere serbo, alcune miracolose, soprattutto nel secondo tempo, valgono di fatto i tre punti.

IL PEGGIORE – Yerry Mina, voto 5. Di solito con la sua esperienza sbaglia poco e niente e risulta il baluardo difensivo dei sardi, oggi va in estrema difficoltà nei duelli, soprattutto quando deve marcare Oristanio, e nel secondo gol stende un tappeto rosso.

L’ARBITRO – Marco Guida di Torre Annunziata, voto 7. Gestione di personalità dell’arbitro numero uno in Italia, il fischietto campano viene corretto dal Var su un fuorigioco che dire millimetrico è forse un’esagerazione stessa.

IL TABELLINO

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic 7.5; Idzes 6, Altare 6, Sverko 7; Zampano 7 (44′ st Bjarkason sv), Andersen 6 (25′ st Crnigoj 6), Nicolussi Caviglia 6, Ellertsson 6; Busio 6 (44′ st Schingtienne sv), Oristanio 7 (39′ st Yeboah sv); Pohjanpalo 6 (39′ st Gytkjaer sv). In panchina: Joronen, Grandi, Haps, Candela, Carboni, El Haddad, Doumbia. Allenatore: Di Francesco 6.5.

CAGLIARI (3-5-1-1): Sherri 6; Zappa 5, Mina 5 ( 26′ st Wieteska 6), Luperto 5.5; Augello 6.5, Adopo 5.5, Makoumbou 6, Deiola 5.5 (8′ st Lapadula 5.5), Zortea 5.5 (19′ st Felici 6); Gaetano 6 (19′ st Marin 6); Piccoli 5.5 (27′ st Pavoletti 7). In panchina: Ciocci, Scuffet, Viola, Prati, Janto, Palomino, Obert, Dentello, Mutandwa. Allenatore: Nicola 6.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.5.

RETI: 39′ pt Zampano; 22′ st Sverko, 31′ st Pavoletti.

NOTE: pomeriggio piovoso, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Idzes, Wieteska, Pavoletti. Angoli: 8-4 per il Cagliari. Recupero: 0′; 5′.

LE DICHIARAZIONI POST GARA

EUSEBIO DI FRANCESCO – “Abbiamo un’identità forte come squadra; adesso abbiamo ridotto anche i nostri alti e bassi, raggiungendo un maggiore equilibrio. Siamo riusciti a vincere questa partita grazie alla nostra capacità di andare a cercare il secondo gol. Meritavamo un risultato così, non solo per la partita di oggi ma perle tante che ci sono sfuggite in precedenza. Questa squadra ha un’identità forte, inoltre cominciamo ad avere anche equilibrio e meno alti e bassi. Siamo cresciuti in termini di consapevolezza. I due punti dalla salvezza? Questa partita valeva doppio. Non l’ho voluto dire prima per non trasmettere troppa pressione alla squadra e alla gara in generale”.

DAVIDE NICOLA – “Quello dei gol segnati è un aspetto da migliorare, tra i tanti che conosciamo e suoi quali sappiamo di dover lavorare. Senza considerare quindici minuti abbiamo fatto un’ottima partita, sbagliando davvero poco nel corso del primo tempo. Nella ripresa siamo entrati in campo abbastanza innervositi per la prestazione del primo tempo. Abbiamo sicuramente delle responsabilità, ma non voglio dargli troppo peso perché il rischio sarebbe quello di togliere serenità alla squadra. La nostra identità? Abbiamo le idee chiare. Quando iniziamo una partita abbiamo sempre un piano tattico, che però possiamo sempre cambiare in corsa. Potevamo fare di più sul secondo gol subito, ma quando subisci così puoi sempre fare meglio, anche in attacco. Non dobbiamo vedere tutto in negativo, sappiamo perfettamente quali aspetti sono da migliorare, tra questi quello dei gol segnati”.