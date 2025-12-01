Bologna-Cremonese ha chiuso la 13ª giornata di Serie A in modo decisamente inaspettato: non è bastato il gol di Orsolini per i rossoblù.

Troppa Cremonese per il Bologna che stasera è apparso spento. Non è bastato il gol di Orsolini per evitare l’1-3 finale al Dall’Ara. Di seguito il riassunto del match che ha chiuso la 13ª giornata di Serie A.

Bologna-Cremonese termina 1-3: non basta il rigore segnato da Orsolini

A sbloccare il match ci ha pensato Martin Payero al 31esimo minuto e a raddoppiare è stato Jamie Vardy al 35esimo minuto che poi al 50esimo ha anche chiuso i conti segnando il suo secondo gol della gara.

Non è perciò bastato questa volta Riccardo Orsolini, nonostante il gol segnato al 48esimo del primo tempo su rigore dopo un tocco di mano di Bianchetti. La Cremonese ha perciò compiuto un vero colpaccio al Dall’Ara, contro i rossoblù che non hanno sfruttato la ghiotta occasione per salire secondi in classifica.