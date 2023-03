Il 31 marzo l’assemblea di Lega Serie A: al vaglio iniziative per l’Ucraina

Il prossimo 31 marzo, presso l’Excelsior Hotel Gallia di Piazza Duca d’Aosta a Milano, avrà luogo l’assemblea della Lega Serie A: tra i punti all’ordine del giorno spazio alle riforme organizzative e alle manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento, dopo le recenti proposte. I rappresentanti dei club discuteranno di ripartizioni diritti audiovisivi, su quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, ed esamineranno le proposte per la realizzazione di un canale radio della Lega Serie A per le stagioni 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Tra le integrazioni ai punti esaminati, figura anche il tema dell'”Accordo di sponsorizzazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane: rinnovo per la stagione sportiva 2023/24″ e le “iniziative a favore dell’Ucraina”.