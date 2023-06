Highlights e gol Sassuolo-Fiorentina 1-3: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Fiorentina 1-3, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium arriva una bella vittoria per i viola che così si preparano alla sfida contro il West Ham in finale di Conference. In gol Cabral, Saponara e Nico Gonzalez, il momentaneo pareggio dei neroverdi lo aveva firmato Berardi su rigore. In alto e di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE