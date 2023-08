Highlights e gol Frosinone-Atalanta 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Frosinone-Atalanta 2-1, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Allo Stirpe show nel primo tempo dei ciociari, in gol con Harroui e Monterisi e protagonisti di quarantacinque minuti di altissimo livello, Dea totalmente irretita. Nella ripresa Duvan Zapata accorcia le distanze con un gol da bomber vero, ma non basta. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE