Genoa, Sassuolo, Bologna: in attesa di Juve-Roma, la differenza tra Allegri e Inzaghi sta nell’Atalanta

In attesa di Juventus-Roma, ha dell’incredibile la coincidenza che riguarda il percorso dei bianconeri e della capolista Inter, fermata dal Genoa sull’1-1 stasera. Proprio come i ragazzi di Allegri. E i ragazzi di Inzaghi, hanno perso punti, oltre che nello scontro diretto con la Vecchia Signora terminato in parità, anche con Bologna (pari) e Sassuolo (unica sconfitta). Proprio come la Juve. In quattordici giornate su diciotto le due squadre hanno fatto registrare lo stesso risultato (1, X, 2) contro le stesse squadre: un pareggio col Genoa a testa, un pari interno con il Bologna a testa, una sconfitta col Sassuolo, unica per tutte e due in questo girone di andata.

Vittoria contro tutte le altre affrontate, in attesa dell’ultima giornata in cui i nerazzurri sfidano il Verona e la Juve se la vedrà con la Salernitana. E ipotizzando una vittoria bianconera contro la Roma, di fatto i due punti che a quel punto separeranno la prima dalla seconda della classe stanno tutti al Gewiss Stadium di Bergamo, dove Inzaghi ha vinto in casa dell’Atalanta e Allegri è stato fermato (o si è volontariamente fermato) sullo 0-0.