Genoa-Sassuolo 1-2, Ballardini: “Sconfitta pesante, ma ce la giochiamo fino alla fine”

Sconfitta per 1-2 sul campo del Genoa per il Sassuolo, che non ottiene i tanto desiderati punti importantissimi in ottica salvezza. “C’è molta delusione perché il Sassuolo non meritava di perdere, oggi era una partita di straordinaria importanza. Aver perso oggi ci porta via tante speranza ma siamo ancora in gioco e vogliamo giocarcela fino alla fine” ha spiegato il tecnico neroverde Davide Ballardini ai microfoni di Dazn al termine della sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A 2023/2024- Questa sconfitta “pesa tantissimo perché perdere oggi vuol dire perdere tante possibilità di salvezza, ma detto questo la prestazione c’è stata. La squadra ha fatto una buona partita. Non ricordo parate del nostro portiere, anche noi non abbiamo creato tantissimo. Ci teniamo la buona prestazione, mancano due partite. Col Cagliari c’è un solo risultato. Ci serve la vittoria e poi vedere cosa viene fuori, non sarà facile vincere“.

Prima di proiettarsi alla nuova partita, che potrebbe rivelarsi decisiva per la permanenza nella massima serie del campionato, l’allenatore del club neroverde riflette su cosa non abbia funzionato contro i liguri: “Il primo gol del Genoa è venuto su calcio d’angolo dopo un’occasione importante per noi non trasformata come si doveva. Mi sembrava una partita che era in controllo, non c’erano state grosse difficoltà e questo dispiace. Venire qui e fare una partita del genere, davanti a tanti tifosi, senza portare a casa niente è un grosso dispiacere“. “Se pensavo fosse così difficile? Certo, ma siamo abituati alle difficoltà e a superarle” ha aggiunto Ballardini dopo Genoa-Sassuolo, che spende belle parole per Gilardino: “Credo che sia prima di tutto un ragazzo molto intelligente, umile e preparato. Farà sicuramente una grande carriera“. Il rammarico c’è, ma c’è anche tanta voglia di lottare: “Più che preoccupati siamo dispiaciuti perché abbiamo fatto una grande partita ma vogliamo giocarcela fino alla fine, questo deve essere chiaro a tutti“.

HIGHLIGHTS E GOL VERONA-TORINO 1-2 (VIDEO)