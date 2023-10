Brutte notizie in casa Milan. Theo Hernandez è stato ammonito al 21′ della sfida tra il Genoa di Gilardino e i rossoneri, valida per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Il terzino sinistro di Stefano Pioli era diffidato e, al rientro dalla sosta nazionali, salterà il big match contro la Juventus in programma il 22 ottobre alle 20:45 a San Siro.