Frosinone-Lecce, Di Francesco: “Serve ottimismo, lasciamo il passato alle spalle”

“Dobbiamo guardare con ottimismo alle prossime partite con l’entusiasmo della gente che ci serve. Dispiace aver preso tanti gol rispetto a quello che facciamo in campo. È un aspetto mentale importante, su cui stiamo cercando di lavorare”. Lo ha detto l’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia della sfida salvezza contro il Lecce: “Peccato per la partita di domenica contro la Juve, perché avremmo meritato di portare a casa un punto. Adesso lasciamo il passato alle spalle e guardiamo al presente, guardiamo con ottimismo le prossime partite. Noi abbiamo bisogno della nostra gente, di sentire positività”.

E sui punti ottenuti fin qui dai ciociari: “Se il Frosinone ha questi punti, e vi dico che per me ne avrebbe meritato di più, è per tante situazioni. Dobbiamo tenere in considerazione che segniamo più gol rispetto alle squadre che giocano per la salvezza”.