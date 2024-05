Frosinone, Di Francesco: “Alcuni non sono al meglio. I dettagli faranno la differenza”

Il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, a due giorni da Monza-Frosinone, gara in programma domenica alle ore 15:00, è intervenuto in conferenza stampa presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone: “Oggi Romagnoli si è allenato con la squadra per la prima volta, dovrebbe essere della partita. Ci auguriamo di poter portare almeno in panchina Mazzitelli, serve averlo almeno in panchina. Bonifazi oggi si è fermato, qualche acciacco per Brescianini. Rispetto a qualche settimana fa comunque siamo messi meglio dal punto di vista degli infortuni. A 180 minuti dalla fine importante averli tutti”.

Poi il punto sul campionato e sui ‘pensieri’ che ha nella testa: “Mi piacerebbe esprimerli a fine campionato magari con un bicchiere di vino vicino perchè vorrebbe dire che tutto è andato bene. La squadra mi è stata vicino e mi ha seguito, ha saputo cambiare pelle più volte. Ora però pensiamo alle prossime due gare che sono importantissime. Il dettaglio fa la differenza, con l’Inter dopo una traversa occasioni fallite abbiamo perso 5-0, questa è la Serie A”.

Sulla contemporaneità delle gare, Di Francesco si esprime favorevole: “Sono pienamente d’accordo. Hanno deciso cosi, andiamo avanti anche se sono per la contemporaneità delle partite. Credo nell’etica, nel lavoro e nella morale però sicuramente si può migliorare da questo punto di vista. Giocare senza sapere il risultato delle altre può fare la differenza”.

Infine il tecnico dei ciociari si concentra sulla gara: “Principalmente dobbiamo pensare a noi perchè per guardare gli altri non pensiamo a noi. L’ho già detto, è normale guardare gli altri non essendoci la contemporaneità ma dobbiamo pensare soprattutto a noi. Sabato dopo la partita abbiamo fatto allenamento e ho detto ai ragazzi di ripulirsi da quel risultato che è quello. Non è accettabile perdere 5-0 ma è finita. Concentriamoci sulle prossime partite, li ho visti ripuliti mentalmente. Monza allenato da un emergente, uno dei più interessanti. Non hanno nulla da perdere, vogliono raggiungere i 50 punti. Ognuno ha le sue motivazioni. Hanno tanti calciatori di qualità, oggi Djuric è molto in forma e sta facendo tanti gol. Con lui hanno cambiato modo di giocare alzando più spesso la palla. Colpani mi piace, Carboni talentuoso un po’ come Soulé va sempre tenuto d’occhio”.