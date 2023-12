Formazioni ufficiali Udinese-Sassuolo, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Alla Dacia Arena si affrontano due squadre che stanno vivendo un pessimo momento. I ragazzi di Cioffi hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre giornate e sono pericolosamente vicini alla zona retrocessione. Due ko consecutivi invece per i neroverdi, che stanno rischiando grosso e non sembrano riuscire a ritrovare la brillantezza che gli ha permesso di sconfiggere Juventus e Inter. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-SASSUOLO

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Kristensen, Pérez, Kabasele; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Samardzic, Thauvin, Pafundi. All. Cioffi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti.

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Castillejo, Volpato, Falasca, Loeffen, Lipari. All. Dionisi