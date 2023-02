Formazioni ufficiali Salernitana-Lazio, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Salernitana e Lazio, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. C’è tanta attesa per il ritorno di Paulo Sousa in Italia: il tecnico lusitano esordisce sulla panchina dei granata e cerca subito un colpaccio contro i biancocelesti reduci dall’impegno europeo e quindi probabilmente anche un po’ stanchi. I padroni di casa negli ultimi giorni hanno comunque dovuto fare i conti con il pesante infortunio a Troost-Ekong, arrivato a gennaio e ora costretto a fermarsi per un paio di mesi per una frattura tibiale. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 19 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-LAZIO

SALERNITANA: Sepe; Daniliuc, Bronn, Pirola; Bradaric, Coulibaly, Crnigoj, Vilhena, Candreva; Piatek, Bonazzoli.

LAZIO: Provedel; Hysaj, Casale, Gil, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.