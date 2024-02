Formazioni ufficiali Roma-Cagliari, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. E’ il match dell’Olimpico a chiudere questo turno di campionato e i giallorossi non possono sbagliare. Per ambire al quarto posto, è infatti fondamentale conquistare i tre punti così da tenere il passo delle rivali (che questa giornata hanno vinto quasi tutte). Tenterà invece di non lasciare la Capitale a mani vuote il Cagliari, che ha bisogno di punti in ottica salvezza. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45 di lunedì 5 febbraio. Chi si aggiudicherà la vittoria? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-CAGLIARI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

CAGLIARI:Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obiert, Azzi; Nandez, Prati, Makoumbou; Lapadula, Petagna.