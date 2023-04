Formazioni ufficiali Napoli-Salernitana, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Napoli-Salernitana, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Giornata storica per i partenopei, che potrebbero tornare sul tetto d’Italia dopo 33 anni. Innanzitutto, però, c’è da sconfiggere la Salernitana, che non perde da 8 gare e che già all’andata rese difficile la vita alla squadra di Spalletti. Inutile dire che il Napoli scenderà in campo nettamente favorito, vista la posta in palio. Fischio d’inizio alle ore 15.00 di domenica 30 aprile, di seguito ecco le scelte di Spalletti e Sousa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SALERNITANA: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia