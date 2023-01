Formazioni ufficiali Milan-Roma, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Il big match di San Siro chiude questa domenica di Serie A. I giallorossi arrivano all’appuntamento con la rosa quasi al completo: mancano per infortunio i soli Wijnaldum e Darboe, mentre è stato lasciato a casa per motivi non fisici Karsdorp. Tutt’altra situazione in casa rossonera, dove Pioli deve fare i conti con un’infermeria pienissima: out Ballo-Touré, Maignan, Origi, Ibrahimovic, Florenzi, Rebic, Messias, Krunic e Kjaer. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 8 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-ROMA

MILAN: in attesa

ROMA: in attesa