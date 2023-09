Formazioni ufficiali Genoa-Napoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli, match della quarta giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo al Ferraris per questa partita attesa in cui il Grifone vuole fermare ancora la capolista, già reduce da una sconfitta prima della sosta e per questo obbligata a portar via i tre punti da Marassi. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 16 settembre, di seguito le scelte dei due tecnici, Gilardino e Garcia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI GENOA-NAPOLI

GENOA: Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin; Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmunsson, Retegui.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.