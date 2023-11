Formazioni ufficiali Bologna-Lazio: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, match dell’undicesima giornata di Serie A. Alle 20:45 di oggi, venerdì 3 novembre, andrà in scena l’anticipo di campionato. Da valutare Beukema e Romagnoli, i due difensori non al meglio della condizione in casa rossoblù e biancoceleste. Thiago Motta e Sarri pronti a correre ai ripari con Bonifazi e Gila. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione dei due tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-LAZIO

Bologna: in attesa

Lazio: in attesa