Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari, sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Gasperini vuole ripartire dopo la sconfitta di Firenze e spera di farlo sulla scia del successo in Europa League contro il Rakow. Sperano invece di non lasciare a mani vuote il Gewiss Stadium i ragazzi di Ranieri, che fanno molta fatica a segnare mentre sono ben più solidi in fase difensiva. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 24 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-CAGLIARI

ATALANTA: Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman

CAGLIARI: Radunovic, Hatzidiakos, Dossena, Obert, Deiola, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi, Luvumbo, Shomurodov